Врач рассказал о здоровье вернувшихся из Ирака детей россиян

Врач Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей рассказала о состоянии здоровья прибывших из Ирака детей россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что всего на родину были возвращены 32 ребенка. Признаков тяжелых заболеваний у них не наблюдается.

Врач также уточнил, что нескольких детей лихорадит, однако связал эти симптомы с переездом.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также добавила, что дети перенесли полет хорошо, а также подчеркнула, что почти все дети очень молчаливые.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Детство в ИГ (организация запрещена в России): в Россию доставили 32 ребенка из Ирака

— МИД России продолжит поиск российских детей в Ираке