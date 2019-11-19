Из однушки в Москве госпитализировали 5 простуженных детей

Представитель московского главка Следственного Комитета России Юлия Иванова рассказала об обнаружении в однокомнатной квартире на юго-востоке Москвы восьми простуженных детей. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что пятеро из детей были госпитализированы. Все несовершеннолетние в возрасте от полутора до восьми лет.

Уточняется, что мать детей долгое время отсутствовала в квартире, за ними присматривала бабушка 1956 года рождения.

Следственными органами проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства.