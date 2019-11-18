На филиппинском острове произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на филлипинском острове Минданао. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно имеющимся данным, эпицентр землетрясения находится в 3 км к юго-востоку от населенного пункта Сан-Винсенте. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

— Землетрясение разрушило 30 домов на юго-востоке Франции

— Землетрясение произошло рядом со Страсбургом