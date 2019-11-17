Тбилиси вновь охватили протесты

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В Тбилиси начались акции протеста оппозиции перед парламентом Грузии и гостиницы «Рэдиссон». Об этом пишет «Грузия Online».

По данным издания, первая акция началась в 15.00 по местному времени (14.00 по мск.). Протестующие выступают за проведение досрочных парламентских выборов в условиях временного правительства и беспристрастной избирательной администрации.

Другие протестующие, которые должны собраться у отеля, будут выступать за уход «Грузинской мечты» из власти.

Стоит отметить, что оппозиция и жители Грузии начали протестовать на проспекте Руставели после того, как парламент провалил законопроект, предполагающий переход на пропорциональную избирательную систему.

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