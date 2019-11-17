Метель накроет восемь районов Сахалина

Восемь районов Сахалина накроет метель, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу служба регионального главка МЧС.

Так, в воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов ожидается метель. Видимость составит 500-1000 метров. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, а на побережья – 25 м/с.

ГУМЧС России по Сахалинской области контролирует обстановку, связанную с прохождение циклона.

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