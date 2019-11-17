Не менее 23 человек погибли в ходе протестов в Боливии

Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) заявила, что в ходе протестов в Боливии погибли в общей мере 23 человека. Об этом говорится на станице в Twitter организации.

Кроме того, 122 человека пострадали от репрессий полиции и вооруженных сил.

«С начала институционального и политического кризиса погибло не менее 23 человек и 715 человек получили ранения», — отмечается в сообщении.

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