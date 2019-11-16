Один человек погиб при перестрелке на рынке в Якутии
Работники рынка в якутском поселке Айхал совершили перестрелку, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Как отмечается, скончался 32-летний мужчина.
Двое пострадавших госпитализированы, их состояние здоровья оценивается как средней тяжести.
По данным управления Следственного комитета по Якутии, перестрелка произошла в ночь на 16 ноября.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
По данным некоторых Telegram-каналах, в связи с инцидентом разыскиваются трое братьев, уроженцы Дагестана.
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