Один человек погиб при перестрелке на рынке в Якутии

Работники рынка в якутском поселке Айхал совершили перестрелку, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отмечается, скончался 32-летний мужчина.

Двое пострадавших госпитализированы, их состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

По данным управления Следственного комитета по Якутии, перестрелка произошла в ночь на 16 ноября.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

По данным некоторых Telegram-каналах, в связи с инцидентом разыскиваются трое братьев, уроженцы Дагестана.

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