На Кубани началось прощание с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко

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На Кубани началось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отпевание проходит в Троицкой церкви в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края, где родилась девушка.

Отмечается, что на службе присутствует несколько десятков человек.

После отпевание состоятся похороны Ещенко, в 13:00.

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