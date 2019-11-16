На Кубани началось прощание с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко
На Кубани началось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Отпевание проходит в Троицкой церкви в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края, где родилась девушка.
Отмечается, что на службе присутствует несколько десятков человек.
После отпевание состоятся похороны Ещенко, в 13:00.
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