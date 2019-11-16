На Кубани началось прощание с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко

На Кубани началось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отпевание проходит в Троицкой церкви в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края, где родилась девушка.

Отмечается, что на службе присутствует несколько десятков человек.

После отпевание состоятся похороны Ещенко, в 13:00.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Адвокат Соколова призвал СМИ к молчанию перед похоронами аспирантки

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Историка Соколова привезли на место преступления в бронежилете