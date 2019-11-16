Генконсульство РФ в США отреагировало на ранение россиянина
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Российское генконсульство в США отреагировало на инцидент с россиянином на границе с Мексикой. Об этом сообщается в Twitter консульства.
Американский пограничник выстрелил в россиянина на границе с Мексикой после того, как он пытался незаконно перейти границу.
По данным дипмиссии, в настоящее время пострадавший россиянин госпитализирован в больницу штата Аризона.
«Генконсульство... намерено получить консульский доступ к пострадавшему», — говорится в заявлении.
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