Американка покусала парня за пенис после подозрений в измене с подругой

Во Флориде девушка покусала молодого человека за пенис и пригрозила ножом после того, как заподозрила его в желании изменить ей со своей подругой. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, пара была в питейном заведении. К ним присоединилась подруга девушки, которая побыла с ними и ушла. Однако выпившая девушка решила, что парень хочет ей изменить.

Согласно полицейскому отчету, разгневанная девушка начала тыкать ножом в парня, а затем «укусила его пенис от разочарования».

Полиция арестовала девушку. Теперь ей грозит штраф в размере $6,5 тыс.

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