Подозреваемый в убийстве падчерицы отчим показал место, где закопал ее тело и раскаялся

<img src="//img.gazeta.ru/files3/704/12813704/IMG_0047-418x320-pic905-895x505-50229.jpg">

Следственный комитет России опубликовал видео с подозреваемым в убийстве отчимом пятилетней падчерицы в Крыму.

На кадрах показан следственный эксперимент с мужчиной. Он рассказал, что после убийства вывез тело девочки на автомобиле к месту, где спрятал его. В видео он показывает канаву, где правоохранители нашли тело пострадавшей.

После это показан видеоряд с допроса, где мужчина раскаивается в содеянном.

«Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло», — признался он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отчим-убийца пропавшей в Крыму девочки рассказал о мотивах, пишут СМИ

— Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания

— «Закопал у дома»: в Крыму нашли тело пятилетней девочки