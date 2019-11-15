Подозреваемый в убийстве падчерицы отчим показал место, где закопал ее тело и раскаялся
Следственный комитет России опубликовал видео с подозреваемым в убийстве отчимом пятилетней падчерицы в Крыму.
На кадрах показан следственный эксперимент с мужчиной. Он рассказал, что после убийства вывез тело девочки на автомобиле к месту, где спрятал его. В видео он показывает канаву, где правоохранители нашли тело пострадавшей.
После это показан видеоряд с допроса, где мужчина раскаивается в содеянном.
«Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло», — признался он.
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