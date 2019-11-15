Полковника Захарченко этапировали в колонию

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Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый... Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый...
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый...
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко этапирован в колонию, сообщает РИА «Новости».

Как заявил адвокат Александр Горбатенко.

Утром 15 ноября его забрали из камеры и повезли в колонию.

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