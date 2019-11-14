Следователи по делу MH17 ищут свидетелей

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Международная следственная группа (JIT) за четыре месяца до суда вновь начала поиск свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА «Новости».

Отмечается, что следователи собирают сведения о тех, кто отдал приказы в военной, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер.

Свидетели могли бы предоставить дополнительную информацию, говорится в пресс-релизе следственной группы.

Суд над подозреваемыми в крушении самолета начнется 9 марта 2020 года.

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