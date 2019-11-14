Следователи по делу MH17 ищут свидетелей

Международная следственная группа (JIT) за четыре месяца до суда вновь начала поиск свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА «Новости».

Отмечается, что следователи собирают сведения о тех, кто отдал приказы в военной, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер.

Свидетели могли бы предоставить дополнительную информацию, говорится в пресс-релизе следственной группы.

Суд над подозреваемыми в крушении самолета начнется 9 марта 2020 года.

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