СК просит арестовать третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Следователи направили ходатайство в Басманный суд об аресте третьего фигуранта дела Евгения Ерзунова об угрозах убийства судьи Мосгорсуда Алексея Криворучко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что следственные органы просят о заключении Ерзунова под стражу сроком до 11 января 2020 года.

Уточняется, что мужчине уже предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением вреда здоровью судье в Интернете. Ерзунову грозит до 3 лет лишения свободы.

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