Минздрав опроверг смерть пострадавшего при стрельбе в Благовещенске

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Минздраве рассказали, что пострадавший в стрельбе в благовещенском колледже не умирал на операционном столе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, данные о смерти студента Алексея Голубничего ложные.

Источник в министерстве пояснил, что молодой человек жив. Его уже прооперировали.

«Все трое прооперированы, все трое живы», — пояснили в Минздраве.

Стрельба произошла рано утром 14 ноября. В результате случившегося погиб студент, еще трое молодых людей пострадали. Стрелявший покончил с собой.

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