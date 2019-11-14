Минздрав опроверг смерть пострадавшего при стрельбе в Благовещенске
В Минздраве рассказали, что пострадавший в стрельбе в благовещенском колледже не умирал на операционном столе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, данные о смерти студента Алексея Голубничего ложные.
Источник в министерстве пояснил, что молодой человек жив. Его уже прооперировали.
«Все трое прооперированы, все трое живы», — пояснили в Минздраве.
Стрельба произошла рано утром 14 ноября. В результате случившегося погиб студент, еще трое молодых людей пострадали. Стрелявший покончил с собой.
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