Адвокат главы ростовского ГУ ФСИН опроверг данные о других фигурантах дела

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Начальник ГУФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев Начальник ГУФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев
Начальник ГУФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев
Официальный сайт ФСИН

Адвокат задержанного главы ростовского ГУ ФСИН Муслима Даххаева — Александр Заманский рассказал, что других фигурантов по делу его подзащитного не существует. Об этом он рассказал ТАСС.

Таким утверждением он опроверг недавние данные в СМИ о том, что в деле Даххаева, которого подозревают в разглашении государственных тайн, есть другие фигуранты.

«Он один (проходит по делу. — «Газета.Ru»), — заключил Заманский.

До этого Даххаев был на руководящей должности ГУФСИН Дагестана с 2005 года, а в 2017 году его назначили врио начальника ГУФСИН региона.

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