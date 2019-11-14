Адвокат главы ростовского ГУ ФСИН опроверг данные о других фигурантах дела

Адвокат задержанного главы ростовского ГУ ФСИН Муслима Даххаева — Александр Заманский рассказал, что других фигурантов по делу его подзащитного не существует. Об этом он рассказал ТАСС.

Таким утверждением он опроверг недавние данные в СМИ о том, что в деле Даххаева, которого подозревают в разглашении государственных тайн, есть другие фигуранты.

«Он один (проходит по делу. — «Газета.Ru»), — заключил Заманский.

До этого Даххаев был на руководящей должности ГУФСИН Дагестана с 2005 года, а в 2017 году его назначили врио начальника ГУФСИН региона.

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