Адвокат главы ростовского ГУ ФСИН опроверг данные о других фигурантах дела
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Адвокат задержанного главы ростовского ГУ ФСИН Муслима Даххаева — Александр Заманский рассказал, что других фигурантов по делу его подзащитного не существует. Об этом он рассказал ТАСС.
Таким утверждением он опроверг недавние данные в СМИ о том, что в деле Даххаева, которого подозревают в разглашении государственных тайн, есть другие фигуранты.
«Он один (проходит по делу. — «Газета.Ru»), — заключил Заманский.
До этого Даххаев был на руководящей должности ГУФСИН Дагестана с 2005 года, а в 2017 году его назначили врио начальника ГУФСИН региона.
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