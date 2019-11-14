Возросло число погибших при стрельбе в колледже в Благовещенске
close
В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погибли два человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Амурской области.
В МВД также рассказали, что к наряду ДПС, который патрулировал улицы Шевченко-Красноармейской, подбежал мужчина и сообщил, что неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении.
Прибывшие к зданию полицейские увидели на втором этаже человека с ружьем, который начал стрелять в их сторону. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь.
«На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу», — сообщили в ведомстве.
Подробности произошедшего устанавливаются.