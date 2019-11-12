Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда признал вину в призывах к экстремизму

Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда Алексей Вересов признал вину в публичных призывах к экстремизму, передает ТАСС.

Как сообщил Следственный комитет, Вересову предъявлено обвинение.

«Он допрошен, и в ходе следственных действий фигурант признал вину в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве были задержаны двое мужчин, которые угрожали судье Мосгорсуда убийством. В отношении ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ, а Сергею Половцову 1978 года рождения предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 296 УК РФ.

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