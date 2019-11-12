Омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего с матерью из окна мальчика

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что мальчик, выпавший из окна с матерью и годовалой сестрой, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости».

Она подтвердила, что мальчику 4 года.

«Это все страшная ситуация. С утра я изучала, мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребенка, уточнили возраст: ему четыре года, он в стабильно тяжелом состоянии, будем верить в лучшее, надеяться», — сказала Кузнецова.

Она также добавила, что для женщин, попавших в сложную ситуацию, есть центры кризисной ситуации, куда они могут обратиться в любой момент, и призвала информировать население о существовании таких центров.

В Бабушкинском районе Москвы 36-летняя женщина выпала из окна девятого этажа вместе со своими малолетними детьми. Мать и грудная дочь погибли сразу, мальчик был госпитализирован.

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