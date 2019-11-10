В школах Кубани пройдут проверки после отравления детей

В школах Краснодарского края должны пройти проверки после отравления детей в столовых при учебных заведениях.

Соответствующее поручение дала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Письма об этом отправлены во все муниципальные образования края.

9 ноября в больницу города Кропоткин были госпитализированы ученики нескольких школ с кишечными явлениями.

По последней информации, отравился 51 школьник.

Прокуратура проводит проверку, сообщает «Кубань 24».