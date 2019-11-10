Путин призвал МВД противодействовать попыткам расколоть российское общество
Президент России Владимир Путин обратился к работникам МВД во время концерта по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщает «Интерфакс».
Глава страны заявил, что органы внутренних дел «должны соответствовать самым высоким требованиям» и вести эффективную работу. Он назвал жесткое противодействие экстремизму, терроризму и попыткам расколоть российское общество профессиональным долгом сотрудников ведомства.
Ключевыми принципами работы правоохранительных органов глава страны назвал уважение к правам, обязанностям и свободам человека и «готовность по первому зову прийти на помощь».
Кроме этого, президент отметил, что за 2019 год примерно 500 сотрудникам МВД были присуждены государственные награды.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Указом Путина уволены 11 генералов МВД, СК и МЧС
— МВД создаст подразделения для борьбы с киберпреступниками
— Путин потребовал увеличить штат полиции для борьбы с наркотиками в Сети