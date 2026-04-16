В Севастополе отразили атаку почти двух десятков беспилотников

Развожаев: над Севастополем ночью сбили 19 украинских БПЛА
Почти два десятка воздушных целей уничтожили над Севастополем в течение ночи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Силы ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») и нашего Черноморского флота вновь отразили атаку ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»). В общей сложности сбито 19 БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru»)», — написал градоначальник.

Предварительно, в результате атаки были повреждены два частных жилых дома в Балаклавском районе. Информация о пострадавших не поступала.

Развожаев призвал жителей Севастополя доверять информации только из официальных источников и немедленно сообщать в экстренные службы об обнаружении опасных предметов.

Утром 16 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 207 украинских дронов самолетного типа над территорией страны. ВСУ атаковали беспилотниками Крым, Краснодарский край и пять областей — Курскую, Брянскую, Орловскую, Смоленскую и Белгородскую. Часть БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее житель Белгородской области получил ранение в результате атаки БПЛА.

 
