Мужчина надругался над 180 детьми и снимал процесс на видео для шантажа

В Индии мужчину будут судить за надругательство над 180 детьми

Мужчину из Индии задержали за насилие над несовершеннолетними. Об этом сообщает NDTV.

По версии сотрудников правоохранительных органов, от действий жителя штата Махараштра пострадали минимум 180 девушек, которым не было 18 лет.

Мужчина знакомился со школьницами и заманивал в места, где заставлял их сниматься в непристойных видео. В последствии ролики использовались для принуждения к проституции и шантажа. Несколько материалов попали в интернет и широко распространились в местном сегменте.

У подозреваемого обнаружили 350 отснятых роликов. Мужчину арестовали. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Не исключается, что он отправлял видео друзьям или преступным группировкам. Эту версию проверяют.

Как полагают журналисты, обвиняемый занимал высокую должность в одной из партий. Некоторые видео, которые доказывают его связь с организацией, удалили после предъявления обвинений.

