На Западе отреагировали на слова Медведева об ударах ВС РФ по объектам в Европе

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен призвал обратить внимание на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по поводу возможных ударов по заводам, производящих дроны для Украины на территории Европы.

«Дмитрий Медведев предостерегает европейцев от дальнейшей эскалации», — написал Дизен.

По оценке эксперта, Запад усиливает давление на Кремль с целью спровоцировать на ответные действия. Все это требует «принятия ответных мер и восстановления системы сдерживания», указал профессор.

Накануне в Минобороны сообщили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.

После этого Медведев заявил, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей ВС РФ. Медведев отметил, что филиалы восьми компаний, производящих дроны для украинской армии, находятся в восьми странах Европы.

