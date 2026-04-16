СМИ сообщают, что бывший совладелец шатхты «Листвяжная» скрывается от следствия

РИА Новости: экс-совладелец шахты «Листвяжная» Гридин знает о деле против него
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бывший совладелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, экс-декпутат Госдмуы Владимир Гридин знает об уголовном деле в его отношении и скрывается от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, имеющиеся в распоряжении агентства.

«Гридину достоверно известно о том, что в отношении него расследуется уголовное дело, однако ни в орган предварительного расследования, ни в суд он не явился», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у следствия были поводы и основания для возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя. Гридина привлекли в качестве обвиняемого заочно, порядок процедуры не был нарушен.

1 октября 2024 года Гридина объявили в международный розыск, а 11 декабря 2025 года следствие вынесло новое постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого.

6 апреля Гридин ответил на обвинение в злоупотреблении полномочиями. Гридин, который покинул Россию вскоре после взрыва на шахте и скрылся от следствия в Монако, считает обвинение в свой адрес необоснованным. Экс-депутат отказывается признавать вину.

26 марта Гридину заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Его заочно арестовали на два месяца и объявили в международный розыск. В настоящее время точное местонахождение предпринимателя не известно. Гридину грозит до 10 лет лишения свободы.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В момент аварии под землей находились 285 человек. Пострадали более 100 человек, 51 шахтер не выжил. Также в ходе спасательной операции не выжили пять горноспасателей.

Основного собственника «Листвяжной» Михаила Федяева, бывших гендиректора и технического директора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева и Антона Якутова осудили в 2025 году за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что собственник шахты «Листвяжная» отказался признать вину за взрыв.

 
Гибель детей из-за дронов, возврат товаров с маркетплейсов и нашествие бакланов. Что нового к утру 16 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!