В Госдуме назвали причину роста числа одиноких россиян

Рост числа одиноких россиян связан с разрушительными процессами, которые произошли в стране с институтом семьи за последние 30 лет. Об этом «Москве 24» заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Вспомните начало 1990-х годов, когда советское утверждение, что семья — ячейка общества, подвергалось осмеянию со стороны либералов. «Свобода отношений» – вот что пропагандировалось. Плоды мы сегодня пожинаем. Это идеологическая установка, пришлая, нетрадиционная для нас. К сожалению, эти идеи живучи, пока из общества не ушли», – сказала она.

Депутат отметила, что попыткой борьбы с этим явлением стал закон о запрете пропаганды чайлдфри, поскольку отказ от деторождения является «проявлением разрушительных моментов в институте семьи». По ее словам, одиночество происходит и на фоне того, что многие дети уезжают в мегаполисы ради учебы и работы. В результате маленькие населенные пункты оказываются местом доживания одиноких пожилых людей. Останина подчеркнула, что государственную политику важно выстроить так, чтобы люди оставались жить там, где родились, и центр социально-общественной жизни был смещен из мегаполисов в провинциальные города, районные центры и села.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что хроническое одиночество повышает уровень стресса, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижает иммунитет. Она добавила, что одиночество также ухудшает когнитивные функции, из-за чего увеличивается риск ранней деменции.

