Суперкомпьютер Opta назвал лондонский «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов.

Победа «Арсенала» в главном европейском клубном турнире оценивается с вероятностью в (38,6%), на втором месте идет мюнхенская «Бавария» (33,3%), замыкает тройку французский «ПСЖ» (19,1%). Меньше всего шансов на победу в турнире у испанского «Атлетико» (9%).

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «Атлетико», а «Бавария» померится силами с «ПСЖ».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборную России предложили разогнать.