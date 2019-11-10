Знакомая подозреваемого в убийстве доцента рассказала о его семье

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Близкая подруга задержанного по подозрению в убийстве аспирантки преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова рассказала «Комсомольской правде» подробности его личной жизни.

По информации, полученной от источника, до встречи с убитой Анастасией Ещенко Соколов был женат и воспитывал двух дочерей, к которым «прекрасно относился». Также у историка была дочь от первого брака, она живет во Франции.

Подруга доцента сказала, что в какой-то момент вместо жены сопровождать Соколова на мероприятиях стала Анастасия. При этом его жена «игнорировала эти отношения».

По словам знакомой Соколова, в настоящее время жена планирует нанять для него хорошего адвоката.

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