Знакомая подозреваемого в убийстве доцента рассказала о его семье
Близкая подруга задержанного по подозрению в убийстве аспирантки преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова рассказала «Комсомольской правде» подробности его личной жизни.
По информации, полученной от источника, до встречи с убитой Анастасией Ещенко Соколов был женат и воспитывал двух дочерей, к которым «прекрасно относился». Также у историка была дочь от первого брака, она живет во Франции.
Подруга доцента сказала, что в какой-то момент вместо жены сопровождать Соколова на мероприятиях стала Анастасия. При этом его жена «игнорировала эти отношения».
По словам знакомой Соколова, в настоящее время жена планирует нанять для него хорошего адвоката.
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