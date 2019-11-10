В Краснодарском крае ученики пяти школ массово попали в больницу

Ученики пяти школ в городе Кропоткин Краснодарского края массово отравились и были госпитализированы. Об этом сообщили на сайте регионального Минздрава.

Как пояснили в ведомстве, 9 ноября 28 детей школьного возраста поступили в инфекционное отделение с кишечными явлениями. При этом 10 ноября, число госпитализированных увеличилось до 41 человека.

По данным ведомства, заболевшие школьники принадлежат к разным возрастным группам

В настоящее время, детям оказывают медицинскую помощь.

Чем именно отравились школьники, не уточняется.

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