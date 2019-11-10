В сети впервые опубликовали видео начала перестрелки на Рочдельской улице

В интернет впервые попали кадры начала конфликта у ресторана Elements на Рочдельской улице в 2015 году, об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Данная перестрелка привела к уголовным делам против «лидера преступного мира» Шакро Молодого и генералов СК, а связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

На записи камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки, видно, как адвокат коллегии «Диктатура закона», полковник КГБ в отставке Эдуард Буданцев достает пистолет. Спустя несколько секунд после этого начинается перестрелка.

Очевидцы произошедшего утверждали в суде, что именно с этого момента началась перестрелка, в результате которой два человека погибли, один получил тяжелые ранения, еще двое были ранены.

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