В штате Алабама недовольный мужчина «зарезал» надувного «малыша-Трампа». Об этом сообщает телеканал ABC 3340.

Отмечается, что мужчина был недоволен организованными протестами в отношении президента США Дональда Трампа, поэтому проткнул ножом шар, который изображал младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руке.

Уточняется, что недовольный американец продолжал выкрикивать недовольные лозунги в адрес организаторов и после задержания полицией.

По данным СМИ, воздушный шар, изображающий американского лидера, был взят в аренду за $4 тыс. на пожертвования.

«У нас таких шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего!» — прокомментировал ситуацию один из организаторов.