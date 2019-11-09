Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ лишили должности в институте Лиона
Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве бывшей студентки, был лишен должности во французском институте в Лионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике учебного заведения.
До этого Соколов был членом научного совета Института социологических, экономических и политических наук в Лионе, однако его немедленно лишили данного статуса после публикации информации о предполагаемом убийстве бывшей студентки.
В коммюнике института сообщается, что представители учебного заведения «с ужасом узнали о жестоком преступлении» и выражают соболезнования семье погибшей девушки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной
— Задержанного преподавателя СПбГУ проверят на причастность к избиению другой студентки
— Останки убитой преподавателем СПбГУ девушки обнаружили в реке Петербурга