Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ лишили должности в институте Лиона

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве бывшей студентки, был лишен должности во французском институте в Лионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике учебного заведения.

До этого Соколов был членом научного совета Института социологических, экономических и политических наук в Лионе, однако его немедленно лишили данного статуса после публикации информации о предполагаемом убийстве бывшей студентки.

В коммюнике института сообщается, что представители учебного заведения «с ужасом узнали о жестоком преступлении» и выражают соболезнования семье погибшей девушки.

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