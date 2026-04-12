СМИ узнали об атмосфере на переговорах США и Ирана в Пакистане

Общий тон и итоги американо-иранских переговоров в Исламабаде в основном позитивные, передает CNN со ссылкой на источники в Пакистане.

При этом они отметили, что ситуация с Ормузским проливом остается тупиковой.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде накануне при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

От Исламской Республики участвуют глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также входят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс. США привлекли к переговорам «полный набор американских экспертов по соответствующим тематическим областям». Еще одна группа специалистов сопровождает встречу из Вашингтона.

Ранее боевые корабли США прошли через Ормузский пролив.

 
Ближний Восток остался без Формулы-1. Но это не первый случай отмены этапов Гран-при
