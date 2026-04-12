Трамп заявил, что США одержали военную победу над Ираном

Трамп заявил, что США достигли своих целей в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг своих целей в ходе операции против Ирана, поэтому соглашение об урегулировании конфликта уже не так важно. Его слова приводит The New York Times.

«Мы при любом развитии событий одерживаем победу», — сказал президент.

Трамп добавил, что США по его мнению смогли «одержать над ними военную победу».

11 апреля в Исламабаде начался третий раунд переговоров делегаций США и Ирана. Этот раунд консультаций проходит с участием пакистанских официальных лиц, которые выступают в качестве посредников.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. От Исламской Республики участвуют глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Ранее в Иране сообщили, что переговоры с США могут продлить.