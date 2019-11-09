СК завел дело по факту убийства девушки в Санкт-Петербурге
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СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после задержания мужчины, в рюкзаке которого были обнаружены отрубленные женские руки, сообщается на сайте ведомства.
Мужчина, которым, по данным СМИ, является доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, задержан как подозреваемый. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
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