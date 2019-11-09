Желавший узнать принадлежность Крыма украинец «допросил» россиян в самолете
Летевший на борту самолета из Франкфурта в Чикаго украинский журналист Руслан Горовой встретил россиян и начал их расспрашивать о принадлежности Крымского полуострова. Об этом он рассказал в Facebook.
По словам журналиста, россияне, сидевшие за ним, попросили его поменяться местами с их знакомыми. Однако украинец, услышав обращение на русском языке и узнав гражданство людей, стал спрашивать о принадлежности Крыма.
Россияне заявили ему, что не хотят вмешиваться в политику, но журналист продолжил настаивать. Не услышав от них желанного ответа, ведь они настаивали на своей аполитичности, он решил не выполнять их просьбу.
«Летите с вашими девушками отдельно», — заключил Горовой.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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