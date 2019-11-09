Депутаты в Карелии назвали фейком призыв своего коллеги к расстрелу людей

Депутаты Олонецкого городского поселения заявили, что информация о предложение главы районной администрации республики Карелия Сергея Прокопьева расстреливать недовольных граждан, является фейком. Об этом сообщает Ura.Ru.

Поясняется, что после распространения информации о данном выступлении Прокопьева местные депутаты выступили с обращением о том, что информация, представленная в СМИ, не соответствует действительности.

Кроме того, председатель Олонецкого районного Совета ветеранов Маргарита Прохорова, чей комментарий фигурировал в ряде СМИ, утверждает, что к ней не обращалось ни одно СМИ.

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