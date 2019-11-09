В Росстате подсчитали соотношение мужчин и женщин среди россиян

На сегодняшний день в России преобладает женское население, которое составляет 53,77 % населения страны. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Так, Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, где мужчин больше.

Отмечается, что примерно равное соотношение мужчин и женщин наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (мужское население составляет 49,57%), Камчатском крае (49,57% мужчин), Чеченской Республике (49,06%) и Ханты-Мансийском автономном округе (49,0%).

В других российских регионах женщин на 6–10% больше, чем мужчин.

А вот меньше всего мужского населения оказалось в Ярославской области.

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