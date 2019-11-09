Аэропорт Кольцово возобновил работу после эвакуации

Специалисты завершили проверку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что специалисты не обнаружили опасных предметов в здании.

«Мероприятия завершены. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время полиция разыскивает сообщившего об угрозе человека.

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