Каллас рассказала о новых мерах ЕС против России

Евросоюз обсуждает полный запрет на морские услуги для так называемого «теневого флота» России, ограничение на въезд в ЕС российских солдат, а также продолжает готовить так называемый «специальный трибунал» против России. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказала глава евродипломатии Кая Каллас.

«Думаю, нам нужно двигаться дальше. Мы обсуждаем полный запрет на морские услуги для теневого флота. Это будет точно иметь влияние, поскольку примерно 45% общего объема добычи нефти в России идет через Балтийское море. <..> Государства-члены внесли предложение запретить российским комбатантам въезд в Европу. Продолжаются дискуссии», — рассказала она.

По ее словам, многие государства-члены поддерживают запрет на въезд в Европу участников СВО, так как считают, что ЕС должен «думать о завтрашнем дне», а российские военные якобы могут «угрожать» безопасности Европы.

Также Каллас подчеркнула, что сейчас для руководства ЕС важно, чтобы государства-члены союза завершили ратификацию соглашения о создании так называемого «спецтрибунала» против России. И это, отметила она, позволит пригласить другие страны присоединиться к нему. Каллас подчеркнула, что спецтрибунал призван привлечь руководство России «к ответственности».

Также в интервью Каллас обвинила Россию в том, что Москва якобы «решительно выступает против мира» и занимается «имитацией переговоров».

В феврале Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций после того, как Киев заблокировал транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

17 марта представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявил, что 20-й пакет санкций против России остается заблокированным. Также в марте Каллас рассказала, что утверждение 20-го пакета санкций против России сильно затянулось, и в ЕС обсуждают, как подтолкнуть этот процесс.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые санкции, которые ЕС готовит против России, «безумным ритуалом» и «глумлением над здравым смыслом».

В октябре 2025 года генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил о подготовке так называемого «специального трибунала» против России. Затем Каллас рассказала, что ЕС выделил €10 млн на его создание.

Ранее в ЕС утвердили программу крупных военных инвестиций для Украины.