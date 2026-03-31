Россиянин ворвался в квартиру к девочке и изнасиловал ее

В ХМАО мужчина получил срок за надругательство над девочкой в лифте
Жителя ХМАО осудили за надругательство над несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, 55-летний мужчина пошел за школьницей в лифт и, находясь в кабине, стал приставать. Девочка пыталась остановить его и сопротивлялась, но это не возымело эффекта.

Когда пострадавшая оказалась на своем этаже, насильник пошел за ней и без разрешения прошел в квартиру.

«Воспользовавшись отсутствием взрослых, фигурант продолжил совершать насильственные действия, грубо нарушив половую неприкосновенность ребенка», – сообщается в публикации.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статьям о незаконном проникновении в жилье и иных действиях сексуального характера. Судя по формулировке, на момент совершения преступления школьнице не было 14 лет.

Мужчину приговорили к девяти годам и семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, с него взыскали компенсацию 500 тысяч рублей.

Ранее во Владикавказе психолога обвинили в развращении детей с особенностями развития.

 
