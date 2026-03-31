Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Названа причина взрыва и пожара на заводе в Нижнекамске

СК: хлопок на заводе Нижнекамска произошел из-за нарушения техники безопасности
Telegram-канал Baza

Хлопок на промышленном предприятии в Нижнекамске произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. Об этом заявили в Следственном управлении Следственного комитета по Татарстану, передает РИА Новости.

По факту происшествия следователями было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

До этого в пресс-службе компании «Сибур» сообщили, что в результате случившегося пострадали 50 человек, еще одного спасти не удалось. Там уточнили, что на заводе произошел сбой работы оборудования, после чего началось возгорание.

Комментируя ситуацию, глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что на месте происшествия работают сотрудники служб оперативного реагирования. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий взрыва, переместили на безопасное расстояние.

Чрезвычайное происшествие на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошло 31 марта.

Ранее появились кадры с места взрыва на заводе в Нижнекамске.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
