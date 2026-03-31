Названа причина взрыва и пожара на заводе в Нижнекамске

Хлопок на промышленном предприятии в Нижнекамске произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. Об этом заявили в Следственном управлении Следственного комитета по Татарстану, передает РИА Новости.

По факту происшествия следователями было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

До этого в пресс-службе компании «Сибур» сообщили, что в результате случившегося пострадали 50 человек, еще одного спасти не удалось. Там уточнили, что на заводе произошел сбой работы оборудования, после чего началось возгорание.

Комментируя ситуацию, глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что на месте происшествия работают сотрудники служб оперативного реагирования. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий взрыва, переместили на безопасное расстояние.

Чрезвычайное происшествие на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошло 31 марта.

Ранее появились кадры с места взрыва на заводе в Нижнекамске.