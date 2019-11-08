Противники ЛГБТ устроили митинг у кинотеатра в Тбилиси

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Противники ЛГБТ устроили протест у кинотеатра «Амирани» в Тбилиси из-за шведско-грузинской драмы Левана Акина о нетрадиционной любви «А потом мы танцевали». Об этом сообщает «Sputnik-Грузия».

Люди выступают против показа фильма, который рассказывает о жизни молодого танцовщика, который влюбился в своего соперника.

По последним данным, у кинотеатра собрались несколько сотен граждан. Они перекрыли проезжую часть и пытаются протолкнуться сквозь кордон полиции в здание кинотеатра. У них в руках можно встретить плакаты с надписью: «Узаконивание и пропаганда мужеложства — геноцид народа».

«Да здравствует Грузия», — также скандируют протестующие.

После этого МВД Грузии усилило меры безопасности. Перед зданием выстроились полицейские в касках и с щитами. Кроме того, были задержаны несколько участников акции.

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