Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

За помощью медиков в Санкт-Петербурге обратились более сотни работников ретейлера «Лента». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Известно, что многие работники пожаловались на боли в животе и симптомы инфекционного заболевания. После осмотра специалистов были госпитализированы свыше 30 человек. В настоящее время за их состоянием следят медики. Они оценивают его, как стабильное.

Роспотребнадзор по Ленинградской области уже провел осмотр и выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой компании. Далее эти материалы планируется направить в суд.

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