Предсмертное желание онкобольной девушки исполнили после звонка Путину

Служащего в армии брата онкобольной жительницы Челябинской области Вилены Исламовой отпустили увидеться с сестрой после звонка на горячую линию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Евгению Майорову.

У Вилены Исламовой в 14 лет диагностировали лейкоз, спустя пять лет лечения врачи оказались не в силах ей помочь. Последние дни девушка решила провести дома. Ее последним желанием было увидеть брата, находящегося на службе в армии в другом регионе страны.

По словам Майоровой, отец Вилены дозвонился на горячую линию президента. После этого брата девушки отпустили в увольнение, он провел с сестрой шесть дней. На момент смерти девушки он уже покинул Челябинскую область.

Майорова уточнила, что его также должны отпустить на похороны.

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