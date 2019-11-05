Глава депобразования и заведующая детским садом уволились после убийства ребенка в НАО

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Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский получил прошение об отставке руководителя Департамента образования, культуры и спорта НАО Лины Гущиной, сообщается на сайте окружной администрации.

На основании прошения губернатор округа поручил подготовить распоряжение об освобождении главы департамента от занимаемой должности.

Заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением подала также Галина Овчинникова, заведующая детским садом «Сказка», в котором произошло убийство шестилетнего ребенка.

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