Глава депобразования и заведующая детским садом уволились после убийства ребенка в НАО
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский получил прошение об отставке руководителя Департамента образования, культуры и спорта НАО Лины Гущиной, сообщается на сайте окружной администрации.
На основании прошения губернатор округа поручил подготовить распоряжение об освобождении главы департамента от занимаемой должности.
Заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением подала также Галина Овчинникова, заведующая детским садом «Сказка», в котором произошло убийство шестилетнего ребенка.
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