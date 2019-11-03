В Кремле признали неспособность к самообновлению системы здравоохранения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения РФ неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Песоква, до 2008 годы бал сделан «существенный прорыв» в начальном звене здравоохранения, однако по прошествии 10 лет оказалось, что «просто не так отлажена, чтобы самообновляться».

«Нет механизмов саморегулирования, которые обеспечивали бы необходимый высокий уровень и в оснащенности оборудованием, и техникой, и врачами и так далее», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков отметил не только материальные проблемы, но и нежелание врачей работать на селе и в отдаленных регионах.

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