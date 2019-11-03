Россиянин Бурков назвал решение Израиля экстрадировать его в США «агрессивным»
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Россиянин Алексей Бурков прокомментировал в зале Высшего суда справедливости Израиля решение министра юстиции Израиля Амира Оханы о его экстрадиции в США. Об этом сообщает ТАСС.
Он назвал это решение «агрессивным».
Кроме того, россиянин высказался за публикацию материалов его дела, а также заявил, что рассчитывает вернуться в Россию.
В 2015 году россиянин Алексей Бурков был задержан в Израиле по американскому запросу. Он подозревается в «хакерской деятельности».
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