Россиянин Бурков назвал решение Израиля экстрадировать его в США «агрессивным»

Россиянин Алексей Бурков прокомментировал в зале Высшего суда справедливости Израиля решение министра юстиции Израиля Амира Оханы о его экстрадиции в США. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал это решение «агрессивным».

Кроме того, россиянин высказался за публикацию материалов его дела, а также заявил, что рассчитывает вернуться в Россию.

В 2015 году россиянин Алексей Бурков был задержан в Израиле по американскому запросу. Он подозревается в «хакерской деятельности».

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