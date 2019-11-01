Люди заблокированы и просят о помощи в горящем доме в центре Москвы

Пожарные пытаются спасти людей, которые оказались заблокированными в горящем жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на источник.

По уточненным данным, возгорание произошло в жилом доме на Большой Сухаревской площади. Более 23 человек спасатели смогли вывести из пылающего здания. Однако, по данным источника, некоторые остаются заблокированы на верхних этажах. Они просят о помощи.

«Скорая кого-то увозила», — добавил источник.

До этого стало известно, что возгорание произошло в одной из квартир дома на втором этаже. Однако огонь распространился и на третий и четвертый этаж. Он также повредил конструкции из-за чего произошло частичное обрушение в шахте лифта.

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