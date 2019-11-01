Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ
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Высший суд справедливости Израиля временно приостановил экстрадицию россиянина Алексея Буркова, который подозревается в «хакерской деятельности». Об этом сообщает радио Израиля «Кан».
Отмечается, что поводом для такого решения послужила петиция семьи осужденной в России за наркотики израильтянки Наамы Иссахар против процесса выдачи Буркова США.
Уточняется, что россиянин содержится в израильской тюрьме по запросу США с 2015 года.
Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
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